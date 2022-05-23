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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izni uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevlerinde de bir dizi adım atılmış ve hükümlü ve yükümlülere izin verilmişti.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık cezaevlerindeki hükümlülerin iznine değindi.

İzinler 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı
"Açık cezaevindeki Covid-19 izinleriyle ilgili yeni bir değerlendirme yaptık" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 temmuz'una kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu husustaki yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum."

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