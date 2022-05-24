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Vatandaşlar fark edip hemen ihbar etti! Korku dolu anlar

Vatandaşlar fark edip hemen ihbar etti! Korku dolu anlar

BURSA'dan yangın haberi geldi. Osmangazi'de bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

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Ovaakça Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki otomotiv yan sanayi ürünleri üreten bir fabrikadan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında içeride kimse olmadığı öğrenilirken üst kattaki alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangında, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi.

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