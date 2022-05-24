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Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın ve Fatih Terim açıklaması

Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın ve Fatih Terim açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Geçen sene Beşiktaş, şampiyon oldu. 15. hafta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Fatih Terim'in 8 şampiyonluğu var, 20. haftada yollar ayrıldı" dedi.

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Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Gelecek sezonun planlamasından bahseden Avcı, sol bek, sağ bek, stoper, orta saha ve kanat oyuncusuna ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor"
"Transferde geçen seneden bir tık daha iyisini yapmak istiyoruz. Yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor. Sol bek, sağ bek, stoper, 6-8 oynayacak oyuncu lazım. Belki bir tane daha kanat oyuncusu lazım."

Sergen Yalçın ve Fatih Terim sözleri
"Geçen sene Beşiktaş, şampiyon oldu. 15. hafta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Şampiyonluk bitti, esas bundan sonraki süreç başlıyor. Kalitemizi derinleştirmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne ulaşmak bizim için son derece önemli. Fatih Terim'in 8 şampiyonluğu var, 20. haftada yollar ayrıldı. Trabzonspor, tek bir şampiyonluk ile yetinmez. Yine yarışın içinde olmak, daha iyisini yapmak istiyoruz."

"Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanları takdir etti"
"İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istedik. Herkes saygı gösterdi Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanları takdir etti, oyunu ve transferleri"

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