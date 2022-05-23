Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'dan Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'a dava

ADANA Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ve gazeteci Candaş Tolga Işık'a 'hakaret ve iftira' suçlarından tazminat davası açtı.

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ADANA'nın Kozan ilçesinde yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan filmin ilçede vizyona girdiği ancak sonradan kaldırıldığı iddiası o dönem tepkilere neden olmuştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, filmin vizyondan kaldırıldığı iddialarını yalanlayarak filmin şiddet içerdiği için ilçede yayınlanmayacağını dile getirmişti. Bergen filmi Kozan ilçesindeki belediyeye ait sinemada gösterime girmemişti.

Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, Kozan Belediye Başkanı Özgan'ın, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından IQ testi paylaşmıştı.

Tazminat davası açtı

Magazinkolik'e özel açıklamalarda bulunan Kazım Özgan, "Ben Kozan halkı tarafından seçilmiş bir başkanım. Bana IQ testi göndereceğini söyleyen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Kozan halkına da hakaret etmiş sayılır. Kendi dalında bir eser ortaya koyana 'sanatçı' denir. Sanatçı, topluma güzel şeyler kazandırırken ilkeli tutumu ve saygınlığı ile adından söz ettirendir. Belediye başkanlığımın yanı sıra sanatla bütünleşmiş mimarlık mesleğimi de icra ederken kişisel hırslarım için saldırganlığı, insanlara hakareti utanç sayarım. Bu nedenle bana IQ testi yollamak isteyen oyuncunun ve Tolga Candaş Işık adlı şahsın gala öncesi reyting uğruna Kozan'ı ve başkan olarak beni asılsız iddialarla hedef göstererek Twitter'de adeta linç girişimi başlatmaları utançtır ve tamamen para kaygısıdır" derken sözlerine şöyle devam etti:

"Reklamın iyisi kötüsü olmaz zihniyeti taşıyarak, 'Kozan'da filmin gösterimine izin verilmedi' denilmesi, geçmişte bir kişinin işlediği cinayeti Kozan'a, Kozan halkına ve Kozan Belediye Başkanı'na mal etmeye kalkmalarıdır. Kozan'da bir tane sinemamız var. Aylar öncesinden Malazgirt filmi için ilçelerden, köylerden, çocuklarımızı o filme davet ettik. Çok da güzel etkinlikler koyduğumuz bir dönemdi. O etkinliğe katılan o kadar çocuğa ve velilerine, 'Etkinliği iptal ediyoruz' deme lüksüm yok.

"Hakaretleri görünce gerçekten güldüm"

Beni aradıklarında da bunu izah ettim. Hemen ardından Candaş Tolga Işık isimli şahıs hakkımda iddialarda bulunmuş. Oyuncu Farrah Zeynep Abdullah, IQ testi göndermek istemiş. İddiaları ve hakaretleri görünce gerçekten güldüm. Para kaygısı insanlara neler yaptırıyor demek ki. Bu kadar hassas bir konuyu film yaptınız saygı duyarım çünkü kadına şiddet toplumun kanayan yarası. Fakat ekran önüne geçip şiddet savunuculuğu yapan oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminin galasında coşkulu bir şekilde oynaması acaba rahmetli Bergen'in anısına mı, yoksa kazancın şerefine mi?

"Kazanırsam kimsesiz çocuklara ve yoksul kadınlara vereceğim"

Ben adalete ve hukuka inanmış bir insanım. Maddi manevi tazminat davası açtığım bu davayı kazanırsam kuruşuna kadar kimsesiz çocuklara ve yoksul kadınlara vereceğim. Bunu özellikle açıklamamın sebebi yine yalan yanlış iftiralara maruz kalmamak için. Bir de bir konuya değinmeden edemeyeceğim. Gala günü, 'TOMA'lar geldi' diye paylaşımlar yapan filmciler tahmin ediyorum ki asılsız ihbarı da bilerek yapmışlardır ki reyting patlaması yaşasın diye. Benim için kadınlar ve çocukların yeri de değeri de çok ayrıdır. Umarım kadınların ve çocukların ağlamadığı, incinmediği, onların üzerinden kazanç sağlanılmadığı, insani duygularımızın kötülüklerle harmanlanmadığı mutlu bir toplum olma yolunda ilerleriz."