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Kahramanmaraş'ta çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi

KAHRAMANMARAŞ'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrası Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Yağışla birlikte yıldırımların şehri aydınlattığını söyleyen fotoğrafçı Mehmet Kırmızıkaya, "Yoğun yağışla birlikte düşen yıldırım geceyi aydınlattı. Yıldırım düşmesiyle birlikte şehrin belirli bölgelerinde ise eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Fotoğrafladığımız görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü" dedi.

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