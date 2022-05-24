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ECDC, AB ülkelerindeki maymun çiçeği vaka sayısını düzeltti

ECDC, AB ülkelerindeki maymun çiçeği vaka sayısını düzeltti

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkelerinde 85 olarak açıkladığı maymun çiçeği vaka sayısını 67 olarak değiştirdi.

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ECDC'nin yayımlanan risk değerlendirmesinde, 8 ülkede 85 olarak verilen vaka sayısında yapılan düzeltmede 9 AB ülkesinde 67 vaka görüldüğü belirtildi.

Görüldüğü ülkeler
Maymun çiçeği vakalarının 15-23 Mayıs arasında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te görüldüğü kaydedildi.

Risk değerlendirmesinde, vakaların çoğunda hastalığın erkekler arasındaki cinsel ilişki nedeniyle bulaştığı ifade edilmişti. Hastalığın enfekte kişinin mukozasıyla, hasarlı deriyle veya yüz yüze uzun süreli temasta solunum yoluyla çıkan damlacıklara temas nedeniyle bulaşabildiği bildirilmişti.

"İhtimal çok düşük"
ECDC Direktörü Andea Ammon, konuyla ilgili açıklamasında, "Mevcut vakaların çoğunda hafif semptomlar görülüyor. Hastalığın geniş nüfus kitlelerine yayılması ihtimali çok düşük." ifadesini kullanmıştı.

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