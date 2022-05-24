Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu: Zengezur Koridoru

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la hem demir yolları hem de kara yollarının inşası da dahil olmak üzere Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de pazar günü yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Michel ve Paşinyan'la görüşmesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, ulaşım koridorlarının açılması ve sınırların belirlenmesi konularının görüşüldüğünü belirten Aliyev, görüşmeyi olumlu değerlendirdiğini kaydetti.

Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırların belirlenmesine ilişkin devlet komisyonunun oluşturulması yönünde karar imzaladığına dikkati çeken Aliyev, tarafların hem demir yolları hem de kara yollarının inşası da dahil olmak üzere Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Erdoğan da kendisini bilgilendirdiği için Aliyev'e teşekkür etti ve toplantıda elde edilen olumlu sonuçlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bölgede barışın bir an önce sağlanmasının önemine değinen Erdoğan ve Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine yönelik konuları da görüştü.