İstanbul’da muhteşem Tacikistan gecesi

22 Mayıs Pazar akşamı İstanbul’da düzenlenen Tacikistan Gecesi Programına birçok ülke başkonsolosları ve Tacikistan dostları katıldı.

Abone ol

Bosfor Global Media'nin düzenlediği ''İstanbul Akşamlari" geleneksel buluşmalari programları devam ediyor.

Bosfor Global Medyanın geleneksel olarak düzenlediği Ülke Tanıtım Toplantısının bu ayki konuk ülkesi Tacikistan’dı.

22 Mayıs Pazar günü gerçekleşen program geleneksel olarak düzenlenen İstanbul Akşamları programı kapsamında Tacikistan'ın misafirperverliği, kültürü ve en güzel lezzetli yemekleri ile tanışıldı.

İstanbul Aksaray’da yeni açılan Tacik Restoranından yapılan program, Tacikistan İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte organize edildi.

Programa BDT ve Orta Asya Cumhuriyetleri Başkonsoloslari ve dostlari katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bosfor Global Medya Genel Müdürü Talha Balık İstanbul’da Tacik mutfağının en güzel mekanında Tacikistan’ı tanımak, sedece yemeklerini değil, kültürü, edebiyatı, şiiri ve müziği ile muhteşem bir ülke olduğunu belirtti. Balık, Taciklerle bir araya geldiğimde 50 yıl önceki doğallık ve safiyeti görüyorum. Ülkelerin etkinlikler yaparak daha etkin olabileceğini kanaatindeyim dedi.

Tacikistan İstanbul Başkonsolosu Murad Saidzade de yaptığı konuşmada ülkelerinin belki küçük ama Tacik halkının kalbinin büyük olduğunu, herkesi sevdiklerini belirtti. Başkonsolos, Tacikistan doğumlu olan Mevlana Celalettin Rumi gibi herkese kapımız açık, herkesi Tacikistan’a bekliyoruz dedi. Başkonsolos geceye katılan herkese teşekkür etti

Geceye Türkmenistan Başkonsolosu Muratgeldi Seyit Mammedov, Özbekistan Başkonsolosu Amirsaid Agzamhocaev Kırgızistan Başkonsolosu Lira Sadıkova Belerus Başkonsolosu Aleksey Shved, İBB Müzeler Müdürü Ayşe Çağlayan, Laleli Bölgesi İşadamları, gazeteciler ve profesyonel rehberler katıldılar.

Gecede Mevlana ve Ömer Hayyamdan şiirler, rubailer ve ezgiler okundu.

Gecede ikram edilen Tacik mutfağının enfes yemekleri ve ikramlar misafirleri mest etti.