Beyazıt'taki silahlı çatışmanın nedeni belli oldu meğer 10 ay önce

İstanbul Beyazıt'ta 1'i polis 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten ekipler, dehşete düşüren çatışmanın arkasında 10 aylık kin olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre iki esnaf grubun arasında 'tükürük' kavgası nedeniyle husumet olduğu ve dün bir hesaplaşmanın yaşandığı belirtildi.

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Fatih'te Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, kavgaya müdahale etmek isteyen bir polis ile toplam 7 kişi yaralandı. Çatışma anının görüntüleri ise dehşete düşürdü. Görüntülerde polisin silahını alan bir kişinin karşı tarafa ateş açtığı görüldü.

Çatışmanın ardından yapılan gözaltı sayıları artmaya devam ederken, İstanbul Valiliği'nin 'husumet' olarak açıkladığı çatışma nedeni ortaya çıktı. Beyazıt'taki çatışmanın altından tükürük ve 10 aylık bir kin çıktı.

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Beyazıt'ta, tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede işyerleri bulunan iki esnaf grubun arasında 10 ay önce yaşanan bir "tükürük" kavgası nedeniyle husumet olduğu öğrenildi.

10 aylık kin yeniden alevlendi

Polat Ö. ve Ayhan Ö. ile Mahmut K. ve Remzi K. arasında tezgâh önüne tükürme nedeniyle tartışma çıktı, biri ağır iki kişi silahla vurularak yaralandı. 10 aylık kin, dün tekrar alevlendi.

Polisin belinden silahı alıp ateş açtı

Olay sırasında bir kişinin, polisin belinden silahı alıp ateş açtığı öğrenildi. Özel Harekât polisleri, çatışmanın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri olayla ilgili 27 şüpheliyi gözaltına aldı. şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildi.