BIST 2.381
DOLAR 15,99
EURO 17,08
ALTIN 951,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beyazıt'taki silahlı çatışmanın nedeni belli oldu meğer 10 ay önce

İstanbul Beyazıt'ta 1'i polis 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten ekipler, dehşete düşüren çatışmanın arkasında 10 aylık kin olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre iki esnaf grubun arasında 'tükürük' kavgası nedeniyle husumet olduğu ve dün bir hesaplaşmanın yaşandığı belirtildi.

Abone ol

Fatih'te Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.30 sıralarında silahlı kavga çıktı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, kavgaya müdahale etmek isteyen bir polis ile toplam 7 kişi yaralandı. Çatışma anının görüntüleri ise dehşete düşürdü. Görüntülerde polisin silahını alan bir kişinin karşı tarafa ateş açtığı görüldü.

Çatışmanın ardından yapılan gözaltı sayıları artmaya devam ederken, İstanbul Valiliği'nin 'husumet' olarak açıkladığı çatışma nedeni ortaya çıktı. Beyazıt'taki çatışmanın altından tükürük ve 10 aylık bir kin çıktı. 

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Beyazıt'ta, tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede işyerleri bulunan iki esnaf grubun arasında 10 ay önce yaşanan bir "tükürük" kavgası nedeniyle husumet olduğu öğrenildi.

10 aylık kin yeniden alevlendi
Polat Ö. ve Ayhan Ö. ile Mahmut K. ve Remzi K. arasında tezgâh önüne tükürme nedeniyle tartışma çıktı, biri ağır iki kişi silahla vurularak yaralandı. 10 aylık kin, dün tekrar alevlendi.

Polisin belinden silahı alıp ateş açtı
Olay sırasında bir kişinin, polisin belinden silahı alıp ateş açtığı öğrenildi. Özel Harekât polisleri, çatışmanın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri olayla ilgili 27 şüpheliyi gözaltına aldı. şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
15 yıl para biriktirip arabayı 2 yılda topladı 280 bin liradan satışa çıkardı
Foto Galeri 15 yıl para biriktirip arabayı 2 yılda topladı 280 bin liradan satışa çıkardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılacak
Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılacak
Billur Kalkavan kaç yaşında anne ve babası kimdir zengin çocuğu olmak zor demişti
Billur Kalkavan kaç yaşında anne ve babası kimdir zengin çocuğu olmak zor demişti
Gebze'de kamelyada oturan baba ve iki kızı az daha ölüyordu
Gebze'de kamelyada oturan baba ve iki kızı az daha ölüyordu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu: Zengezur Koridoru
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu: Zengezur Koridoru
Muayenehanede öldürüldü! Diş hekiminin zanlısı yakalandı
Muayenehanede öldürüldü! Diş hekiminin zanlısı yakalandı
ECDC, AB ülkelerindeki maymun çiçeği vaka sayısını düzeltti
ECDC, AB ülkelerindeki maymun çiçeği vaka sayısını düzeltti
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Vatandaşlar fark edip hemen ihbar etti! Korku dolu anlar
Vatandaşlar fark edip hemen ihbar etti! Korku dolu anlar
Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi başlıyor! Kimler başvurabilecek işte tüm detaylar
Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi başlıyor! Kimler başvurabilecek işte tüm detaylar
Sağlık Bakanlığı takvimi açıkladı! Kura ile atama yapılacak
Sağlık Bakanlığı takvimi açıkladı! Kura ile atama yapılacak