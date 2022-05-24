Düğmeye basıldı! 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

ANKARA merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararları var... Gelen son bilgiye göre gözaltı kararı verilenlerden 48'i yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 53 zanlıdan 48'i yakalandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, hakkında örgüt üyelik ve iltisakını gösteren tanık beyanı, ankesörden görüşme, ardışık ve periyodik arama ile ByLock gibi deliller bulunan 53 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1'inin kamudan istifa ettiği, 31'inin ihraç edildiği, 21'inin ise halen görevde olduğu belirlendi.

Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.