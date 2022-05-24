BIST 2.381
DOLAR 15,98
EURO 17,06
ALTIN 952,21
HABER /  GÜNCEL

Düğmeye basıldı! 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düğmeye basıldı! 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

ANKARA merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararları var... Gelen son bilgiye göre gözaltı kararı verilenlerden 48'i yakalandı.

Abone ol

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 53 zanlıdan 48'i yakalandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, hakkında örgüt üyelik ve iltisakını gösteren tanık beyanı, ankesörden görüşme, ardışık ve periyodik arama ile ByLock gibi deliller bulunan 53 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 1'inin kamudan istifa ettiği, 31'inin ihraç edildiği, 21'inin ise halen görevde olduğu belirlendi. 

Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Beyazıt'taki silahlı çatışmanın nedeni belli oldu meğer 10 ay önce
Beyazıt'taki silahlı çatışmanın nedeni belli oldu meğer 10 ay önce
Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılacak
Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılacak
Engelli memura tokat atmıştı! O müdür hakkında flaş karar
Engelli memura tokat atmıştı! O müdür hakkında flaş karar
Gebze'de kamelyada oturan baba ve iki kızı az daha ölüyordu
Gebze'de kamelyada oturan baba ve iki kızı az daha ölüyordu
Otomobil alacaklara kötü haber! Yüzde 25 zam gelecek bu tarihe dikkat
Otomobil alacaklara kötü haber! Yüzde 25 zam gelecek bu tarihe dikkat
Muayenehanede öldürüldü! Diş hekiminin zanlısı yakalandı
Muayenehanede öldürüldü! Diş hekiminin zanlısı yakalandı
ECDC, AB ülkelerindeki maymun çiçeği vaka sayısını düzeltti
ECDC, AB ülkelerindeki maymun çiçeği vaka sayısını düzeltti
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu! 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Vatandaşlar fark edip hemen ihbar etti! Korku dolu anlar
Vatandaşlar fark edip hemen ihbar etti! Korku dolu anlar
Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi başlıyor! Kimler başvurabilecek işte tüm detaylar
Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi başlıyor! Kimler başvurabilecek işte tüm detaylar