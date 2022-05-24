Korkunç olay! Otele silahlı saldırı düzenlendi 11 kişi ölü

MEKSİKA'da başkentin kuzeyindeki bir otele düzenlenen silahlı saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Meksika basınındaki habere göre, Lindavista semtinde bulunan bir otele baskın yapan silahlı kişiler etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırganların oteli daha sonra ateşe verdiğini bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü de sevk edildi. Saldırının organize suç örgütlerinin hesaplaşmasından kaynaklandığı belirtiliyor.