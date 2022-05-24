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Bilal Uludağ kimdir aslen nereli eşi Necla Uludağ ve çocukları kimdir?

Bilal Uludağ kimdir aslen nereli eşi Necla Uludağ ve çocukları kimdir?

Adana’nın Sarıçam ilçesinin Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın 11 yaşındaki kızı Elif Su kansere yenik düştü ve hayatını kaybetti. Yaklaşık bir aydır hastanede kanser tedavisi gören güzeller güzeli Elif Su bugün defnedilecek. Bu üzücü gelişmenin ardından Bilal Uludağ, eşi ve çocukları merak edildi.

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ADANA'nın Sarıçam ilçesinin Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın 11 yaşındaki kızı Elif Su, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın 11 yaşındaki kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisi nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Elif Su, ilerleyen hastalığı nedeniyle hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Bilal Uludağ eşi Necla Uludağ ve çocukları ile birlikte 

Elif Su, yarın öğlen namazı sonrasında Buruk mezarlığına defnedilecek.

MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ kimdir: 
Bilal Uludağ, 1970 yılında İmamoğlu Sayca Köyünde doğdu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında kendi isteği ile çalıştığı hukuk bürosundan ayrılarak Uludağ Hukuk Bürosunu kurdu.

MHP Sofulu Beldesi Yönetim Kurulu Üyesi (2005 - 2008) olarak başladığı siyasal yaşamını daha sonra; MHP Sarıçam İlçesi Kurucu Üyesi (2008 - 2009), MHP Sarıçam İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi ve 2nci Başkanı (2009 - 2012), MHP Sarıçam İlçesi 2nci Başkanı (2012 - 2013) olarak sürdürdü.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), INTA (International Trademark Association), İş ve İnsan Kaynakları Enstitüsü Derneği, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Derneği, Çukurova Hukukçular Derneği Üyesi olan Av. Bilal Uludağ, ulusal ve uluslararası olan bu kuruluşların çalışmalarına da düzenli olarak katkıda bulunuyor.

Bilal Uludağ, evli ve iki çocuk babasıdır

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