Ayasofya'dan tuhaf görüntüler! Şimdi de duvarlarını kazıyıp eve götürüyorlar

AYASOFYA Camisi'ne zarar vermekte aklın sınırlarını zorlamaya devam ediyorlar. İmparatorluk Kapısı'ndan parçalar koparılması skandalını, tarihi su haznesinin ayakkabılığa çevrilmesi görüntüleri izlemişti. Şimdi de bazı ziyaretçilerin, Ayasofya'nın duvarlarını kazıyıp poşetlere koyarak götürdükleri görüldü.

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Ayasofya Camisi'ne zarar vermek için adeta yarışıyorlar. Önce İmparatorluk Kapısı'nın ahşapları kırılarak götürüldü. Yetmedi, tarihi su haznesi ayakkabı saklama kabı olarak kullanılıp tahrip edildi. Şimdi de duvarlarını kazıyıp poşete doldurarak eve götürmeye başladılar.

Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta ellerinde poşet olan kadınlar Ayasofya duvarına dokunuyor. Ellerinde poşet olması da duvardan parçalar kopardıkları iddialarının ortaya atılmasına neden oldu Bu iddialara bir diğer açıklama fotoğrafı yayınlayan sosyal medya kullanıcısından geldi.



Fotoğrafa şu notu düşüldü: “1485 yıldır ayakta olan Ayasofya, hani saygı, hani kültürel mirası koruma; daha kötü şeyler olmadan lütfen engel olunsun. İbadet etmek bu değil…”

İmparatorluk Kapısı'nın ahşaplarını kırdılar!

19 Nisan tarihinde de Ayasofya Camisi’nin tarihi “İmparatorluk Kapısı” tahrip edilmişti. Olayın kısa sürede gündem olmasıyla birlikte kapıyı tahrip edenlerin tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelenmesine başlanmıştı. İmparatorluk kapısı daha sonra restore edilmek zorunda kalmıştı.

Tarihi su haznesini ayakkabı saklama kabı yaptılar

Ayasofya'nın tarihi su haznesinin kapağı kırıldı. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, olayı sosyal medya hesabından paylaşarak tarihi su haznesinin kapağının kırıldığını ve insanların ayakkabılarını kapağın içine koyduğunu gösteren fotoğrafları paylaştı.