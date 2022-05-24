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24 Mayıs altın resmen uçuyor gram 960 lirayı aştı İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu

24 Mayıs altın resmen uçuyor gram 960 lirayı aştı İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 949,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, 24 Mayıs güne yükselişle başlamasının ardından 961,5 lira seviyesinde işlem görüyor.

24 Mayıs altın resmen uçuyor gram 960 lirayı aştı İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,3 artışla 961,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.576 lira, Cumhuriyet altını da 6.438 liradan satılıyor.

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24 Mayıs altın resmen uçuyor gram 960 lirayı aştı İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu

Yükseliş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.856,7 dolardan işlem görüyor.

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24 Mayıs altın resmen uçuyor gram 960 lirayı aştı İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmeler ve resesyon kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli limanlara olan talebin arttığını kaydetti.

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24 Mayıs altın resmen uçuyor gram 960 lirayı aştı İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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