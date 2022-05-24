24 Mayıs altın resmen uçuyor gram 960 lirayı aştı İslam Memiş asıl yükseliş için tarihi duyurdu
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 949,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, 24 Mayıs güne yükselişle başlamasının ardından 961,5 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,3 artışla 961,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.576 lira, Cumhuriyet altını da 6.438 liradan satılıyor.
Yükseliş eğilimini üst üste 5'inci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.856,7 dolardan işlem görüyor.
Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmeler ve resesyon kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli limanlara olan talebin arttığını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.