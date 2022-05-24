İngiltere'de parti skandalı! Başbakan Johnson'ın fotoğrafları basına sızdı

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları sırasında başbakanlık ofisinde düzenlenen partilere ilişkin tartışmalar sürerken, Başbakan Boris Johnson'ın söz konusu partilerden birinde çekilmiş bazı fotoğrafları basına sızdı.

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İngiliz televizyon kanalı ITV tarafından yayınlanan dört fotoğrafta Johnson, Downing Street'teki başbakanlık ofisinde düzenlenen bir etkinlikte kadeh kaldırırken görüntülendi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı (Met), içkili partilere ilişkin soruşturmasını 20 Mayıs'ta tamamlamış, sekiz farklı tarihte düzenlenen etkinlikler kapsamında toplamda 83 kişiye 126 adet ceza kesildiğini duyurmuştu.

Siyasi baskı artıyor

Ancak Başbakanlık Ofisi, Johnson'ın soruşturma sonucunda yeni cezalar almayacağını bildirmişti.

Geçtiğimiz hafta ceza almamasına rağmen, partilere katıldığını gösteren yeni fotoğraflarının yayınlanması Johnson üzerindeki siyasi baskıyı da artırıyor.

ITV, yayınlanan fotoğrafların 13 Kasım 2020'de Başbakan İletişim Direktörü Lee Cain için düzenlenen veda etkinliğinde çekildiğini söyledi.

BBC'ye yapılan açıklamada, en az bir kişiye söz konusu partiye katıldığı için ceza verildiği söylendi. Ancak bu kişi Başbakan Johnson değil.

Bu durum, muhafelet partileri tarafından tepkiyle karşılanırken, Met ise soruşturma neticesinde Johnson'ın neden cezalandırılmadığı noktasında sorularla karşı karşıya.

Hangi tepkiler verildi?

Yeni fotoğrafların basına sızmasının ardından, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, yaptığı açıklamada Johnson'ın "başbakanlık makamını küçük düğürdüğünü" ve "İngiliz halkının daha iyisini hak ettiğini" söyledi.

Rayner, "Boris Johnson, defalarca kuralların çiğnenip çiğnenmediğini bilmediğini söyledi. Şimdi hiç şüphe yok ki, yalan söyledi. Kuralları koyan Boris Johnson, kuralları sonra kendisi çiğnedi" dedi.

Liberal Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Daisy Cooper ise, görüntülerin Johnson'ın "İngiliz halkını aptal yerine koyduğunu" gösterdiğini dile getirdi.

İskoç Ulusal Partisi'nden (SNP) Ian Blackford, Johnson için "şarlatan ve yalancı" ifadelerini kullandı.

Her iki politikacı da Muhafazakar Partili milletvekillerinin Johnson'ı görevden almaya çağırdı.