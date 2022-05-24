Kira artışları için kritik toplantı bugün! Kira artışına sınırlama gelecek mi?

Son dönemde kira artışları kiracıların canını yakmaya başladı. ''Kira artışına sınırlama gelecek mi'' sorusunun cevabı bugün 3 bakanlığın yapacağı toplantıda ortaya çıkacak. Kritik toplantı saat 19:00'da başlayacak.

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Başta büyükşehirler olmak üzere pek çok yerde ev kiraları ikiye katlandı. Yaşanan durum, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kiralara tavan fiyat uygulanmasını gündeme taşıdı.

''Kira artışına sınırlama gelecek mi'' sorusunun cevabı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın başlattığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma sonunda belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında bugün saat 19.00’da bir toplantı yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan üst düzeyde temsilcilere katılacak.

Yüksek kira artışına Hollanda modeli

Kirada fahiş fiyatların önüne geçilebilmesi için Hollanda modelinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına müdahale eden Hollanda hükümeti, puanlama sistemiyle birlikte tavan fiyat uygulamasını geliştirmişti.

Uygulama ile evin bulunduğu yer, büyüklüğü, oda sayısı gibi kriterler göz önüne alınarak bir tavan fiyat belirleniyor. Evler için bu fiyatın üzerinde kira istenemiyor.