BIST 2.382
DOLAR 16,12
EURO 17,29
ALTIN 963,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı

DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin bombalı eylemlerde kullanılan araçların bomba düzeneklerini hazırladığı, 3 kişinin de örgütün silahlı çatışmalarında görev aldığı tespit edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ mensubu kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahısların 1'inin bombalı eylemlerde kullanılan araçların bomba düzeneklerini hazırladığı, 1'inin örgütün çatışma bölgelerine mühimmat sevkini sağladığı, 3'ünün örgüte lojistik destek sağlayan örgüt mensubu olduğu, diğer 3 kişinin de örgütün silahlı çatışmalarında görev aldığı tespit edildi.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
LGS'ye girecek öğrenciler için uzman isimden altın değerinde öneriler
LGS'ye girecek öğrenciler için uzman isimden altın değerinde öneriler
'Vefat eden eşini yalnız bırakmamak' için tek başına yaşadığı köyden ayrılmıyor
'Vefat eden eşini yalnız bırakmamak' için tek başına yaşadığı köyden ayrılmıyor
KPSS lisans başvurusu 2022 ekranı açıldı KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?
KPSS lisans başvurusu 2022 ekranı açıldı KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçları başlıyor
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçları başlıyor
Yeşilyurt Life; Doğa ile iç içe 
Yeşilyurt Life; Doğa ile iç içe 
Bilal Uludağ kimdir aslen nereli eşi Necla Uludağ ve çocukları kimdir?
Bilal Uludağ kimdir aslen nereli eşi Necla Uludağ ve çocukları kimdir?
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 1'i mahrem imam 21 gözaltı kararı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 1'i mahrem imam 21 gözaltı kararı
Boston Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi
Boston Celtics, NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi
Dayakçı kocasını keser sapıyla dövüp bıçakladı!
Dayakçı kocasını keser sapıyla dövüp bıçakladı!
Bilal Uludağ'ın kızı kimdir kaç yaşında neden öldü? Elif Su ne kanseriydi
Bilal Uludağ'ın kızı kimdir kaç yaşında neden öldü? Elif Su ne kanseriydi