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Otobüs ve metroda maske yasağı bugün bitebilir! 23 Mayıs 2022 Covid 19 vaka sayısı

Otobüs ve metroda maske yasağı bugün bitebilir! 23 Mayıs 2022 Covid 19 vaka sayısı

TÜRKİYE maske yasağını bugün itibariyle tamamen bitirmeye hazırlanıyor. Vaka sayısı 24 Mayıs salı günü için binin altında gelirse toplu taşımadaki maske yasağı da bitirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasağın bitmesi için 3 gün üst üste vaka sayısının 1000'in altında gelmesi gerektiğini söylemişti. Pazar ve pazartesi günü vaka sayısı binin altında kaldı. Bugün de binin altında gelirse maskeye veda edeceğiz.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 536 testi yapıldı, 922 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1105 oldu.

Maske yasağı bugün bitebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sadece toplu ulaşımda kalan maske yasağının bitişi için 3 gün üst üste vaka sayısının 1000'in altında gelmesi şartını koşmuştu. 22 Mayıs 2022 Pazar günü vaka sayısı 905 bin çıktı. 23 Mayıs 2022 pazartesi günü toplam vaka 922 oldu. Bugün de vaka sayısı 1000'in altında gelirse otobüs, metro, vapur, metrobüs, minibüs dahil tüm toplu ulaşımdaki maske yasağı bitirilecek. 24 Mayıs 2022 salı günü vaka sayısı bu anlamda büyük bir merakla bekleniyor. Vaka sayısı akşam açıklanacak. 

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.18 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 687 bin 693 doza yükseldi.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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