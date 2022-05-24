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İntihar sanılıyordu cinayet çıktı! Konya'daki olayda katiller şoke etti

İntihar sanılıyordu cinayet çıktı! Konya'daki olayda katiller şoke etti

KONYA'da intihar ettiği iddia edilen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. 32 yaşındaki Mehmet'in katilleri de arkadaşları çıktı. 3 zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'ndeki bir evde Mehmet Küpeli'nin (32) 4 ay önce tüfekle intihar ettiği iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Küpeli'nin arkadaşlarından Kübra Nur D. (20) polisteki ilk ifadesinde, maktulün, arkadaşları Adem S. ve İbrahim A. ile dışarıda tartıştıktan sonra eve gelip tüfekle intihar ettiğini, korktuğu için de Adem S. (35) ve İbrahim A'yı (31) arayarak bilgi verdiğini öne sürdü.

İntihar süsünü telefon kayıtlarına geçirmişler
Olayın cinayet olabileceğinden şüphelenen ekipler, bir süre sonra Kübra Nur D'nin yeniden ifadesine başvurdu.

Emniyete götürülen kadın, ifadesinde, maktulün Adem S. tarafından tüfekle öldürüldüğünü, İbrahim A. ile olaya intihar süsü verdiklerini, bunun da telefon kayıtlarına geçmesi için şüphelileri aradığını itiraf etti.

Bunun üzerine polis ekipleri, Adem S. ve İbrahim A'yı da iş yerlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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