Uzaya gitmek için başvuru nasıl yapılır yaş ve boy sınırı var mı? TÜBİTAK uzay gov başvurusu

Uzaya gitmek isteyen kişiler Türkiye Uzay Ajansı başvuru şartlarını merak ediyor. Erdoğan'ın açıklamasının ardından uzay yolculuğu için başvurular başladı. Uzaya gitmek için hangi şartlar gerekiyor, uzaya gitmek için başvuru nereden yapılıyor. Kimler uzaya gidebilir boy ve yaş sınırı nedir İşte ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından başvurulara göre belirlenecek iki kişinin uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslarrası Uzay İstasyonuna gönderileceğini açıkladı. Peki, "Milli Uzay Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin uzay yolculuğunun başladığını, bir Türk vatandaşının da uzaya gönderileceğini söyledi. Erdoğan, "Evet artık o vakit geldi. Milli uzay programımız çerçevesinde 1 Türk vatandaşımızın uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) uzay yolculuğuna başvurmak isteyenler için bir başvuru ekranı devreye aldı. TC Kimlik No ile kayıt olunan sistemde, uzay yolculuğuna katılmak isteyenlerde aranan şartlar ve ayrıntılara yer verildi.

"Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir. Bu misyon kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi gerçekleştirilecek ve bilim insanlarımıza Uluslararası Uzay İstasyonu şartlarında deney yapma imkanı sağlanacaktır.

Bu görevi gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurular arasından 2 (iki) aday belirlenecektir. Seçilen adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır. Astronot eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylardan biri yaklaşık 10 gün sürecek uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir."

TÜBİTAK bu program kapsamında istihtam edilecek kişi sayısını 2 olarak açıklarken, bu personellerin Ankara'da görev yapacağı bilgisini verdi.

Uzaya gideceklerde aranacak şartlar:

Kurum, ilanın devamında uzaya gidecek adaylarda aranacak şartlara yer verdi.

Uzaya gidecek adaylarda aranan şartlar şöyle listelendi:

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

*23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak

*Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak

Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak

*Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak

*İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

*Aşağıdaki beden ölçülerini sağlıyor olmak

Başvuru yapabilmek için gerekli genel sağlık kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıca değerlendirilecektir.

Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme keskinliğine sahip olmak

Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak

Herhangi bir uzuv kaybı veya nakli yaşamamış olmak

Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak

Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak

Duyma kusuru olmamak (normal ses seviyesindeki bir konuşmayı sessiz bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek)

Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve benzeri rahatsızlıklar yaşamamış olmak

Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak

Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak

Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak

İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak

Uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi veya bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak

Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak

Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak

Hayatının herhangi bir döneminde alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak

Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak

Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu yaşamamış olmak

İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.

Görevin gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:

Karmaşık sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilgili ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak

Özellikle rahatsız ve kısıtlı ortamlarda ve ilk kez karşılaşılan dış uyaranların varlığında problem çözme yeteneğine sahip olmak

Takım çalışmasına yatkın olmak ve iletişim becerileri üst düzeyde olmak

Baskı altında ve zorluklar karşısında soğukkanlı kalabilmek, çözüm odaklı olmak ve mantıklı kararlar alarak ilerleyebilmek.

Diğer Kriterler:

Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru süreci:

İlana başvuruda bulunmak için www.uzaya.gov.tr adresinden Başvuru Sistemi'ne kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuruların en geç 23 Haziran 2022 tarihi saat 20:23'e kadar yapılması gerekmektedir.

Adaylar başvuruları esnasında Başvuru Sistemi'ne girmiş oldukları beyan ve belgelere göre değerlendirilecektir. Girilen bilgi ve belgelerin herhangi birinde eksik veya yanıltıcı bilgi olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinin, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilecektir.

Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecektir. Mülakat öncesinde veya sonrasında uygulanacak kapsamlı değerlendirme süreçlerinde elenen adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Seçilen 2 (iki) aday TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl TUA'da mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır.