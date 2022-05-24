BIST 2.394
DOLAR 16,09
EURO 17,24
ALTIN 961,27
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yıllardır beklenen özellik geliyor! Instagram test etmeye başladı

Yıllardır beklenen özellik geliyor! Instagram test etmeye başladı

Instagram, üçüncü taraf uygulamaya gerek kalmadan gönderileri yeniden paylaşmayı sağlayan 'repost' butonunun testlerine başladı.

Abone ol

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Meta bünyesinde hizmet veren şirket, şimdilerde kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özelliği test ediyor. Şimdiye kadar Instagram kullanıcıları, başka bir hesaptaki fotoğrafı veya videoyu kendi hesaplarında yayınlamak için, Instagram ile doğrudan alakası olmayan üçüncü taraf repost uygulamalarından faydalanıyordu. 

Bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalara başlayan sosyal medya platformu, repost özelliğini uygulamaya dahil etmek için çalışmalara başladı. Uygulama içerisindeki paylaşım menüsüne eklenecek yeni buton, ‘WhatsApp Durum’, ‘Instagram Hikayeler’ ve ‘SMS’ gibi diğer paylaşım seçeneklerinin yanında yer alacak. 



Ayrı bir sekmede yayınlayacak
Instagram'a gelen özellikleri önceden sızdırmasıyla bilinen mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'ye göre Instagram, repost butonuyla paylaşılan bütün gönderileri profilde ayrı bir sekmede yayınlayacak. Ayrıca repost edilen gönderide, sahibinin hesap ismi de görülebilecek. Yeni "repost" özelliğinin testlerin ardından kullanıma açılması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe Kilit operasyonundan çok acı haber! 3 askerimiz şehit oldu 4 asker yaralı
Pençe Kilit operasyonundan çok acı haber! 3 askerimiz şehit oldu 4 asker yaralı
Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2022 karnesinde 2 olan alır mı?
Teşekkür belgesi kaç puanla alınır 2022 karnesinde 2 olan alır mı?
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Maymun çiçeği vaka sayısı yükseldi Kovid gibi salgına neden olur mu?
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Maymun çiçeği vaka sayısı yükseldi Kovid gibi salgına neden olur mu?
Uzaya gitmek için başvuru nasıl yapılır yaş ve boy sınırı var mı? TÜBİTAK uzay gov başvurusu
Uzaya gitmek için başvuru nasıl yapılır yaş ve boy sınırı var mı? TÜBİTAK uzay gov başvurusu
Uzaya gitmek için başvuru nereden yapılır uzaya gitme şartları neler?
Uzaya gitmek için başvuru nereden yapılır uzaya gitme şartları neler?
Ekonomist Devrim Zelyurt dolar krizi sonrası yeni krizi açıkladı
Ekonomist Devrim Zelyurt dolar krizi sonrası yeni krizi açıkladı
Ece Erken evlilikleri kaç kere evlendi oğlu Eymen'in babası kimdir?
Ece Erken evlilikleri kaç kere evlendi oğlu Eymen'in babası kimdir?
Kırmızı liste yer alıyor! Bursa'da denizde ortaya çıktı: Nesli tüm dünyada tehlike altında
Kırmızı liste yer alıyor! Bursa'da denizde ortaya çıktı: Nesli tüm dünyada tehlike altında
Devlet Bahçeli: Gerekirse NATO'dan ayrılmak bile tercih olarak gündeme alınmalı
Devlet Bahçeli: Gerekirse NATO'dan ayrılmak bile tercih olarak gündeme alınmalı
Otobüs ve metroda maske yasağı bugün bitebilir! 23 Mayıs 2022 Covid 19 vaka sayısı
Otobüs ve metroda maske yasağı bugün bitebilir! 23 Mayıs 2022 Covid 19 vaka sayısı