Yıllardır beklenen özellik geliyor! Instagram test etmeye başladı

Instagram, üçüncü taraf uygulamaya gerek kalmadan gönderileri yeniden paylaşmayı sağlayan 'repost' butonunun testlerine başladı.

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Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Meta bünyesinde hizmet veren şirket, şimdilerde kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özelliği test ediyor. Şimdiye kadar Instagram kullanıcıları, başka bir hesaptaki fotoğrafı veya videoyu kendi hesaplarında yayınlamak için, Instagram ile doğrudan alakası olmayan üçüncü taraf repost uygulamalarından faydalanıyordu.



Bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalara başlayan sosyal medya platformu, repost özelliğini uygulamaya dahil etmek için çalışmalara başladı. Uygulama içerisindeki paylaşım menüsüne eklenecek yeni buton, ‘WhatsApp Durum’, ‘Instagram Hikayeler’ ve ‘SMS’ gibi diğer paylaşım seçeneklerinin yanında yer alacak.







Ayrı bir sekmede yayınlayacak

Instagram'a gelen özellikleri önceden sızdırmasıyla bilinen mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi'ye göre Instagram, repost butonuyla paylaşılan bütün gönderileri profilde ayrı bir sekmede yayınlayacak. Ayrıca repost edilen gönderide, sahibinin hesap ismi de görülebilecek. Yeni "repost" özelliğinin testlerin ardından kullanıma açılması bekleniyor.