Sözcü muhabiri Ali Ekber Ertürk hayatını kaybetti!

ANKARA'nın tanınmış muhabirlerinden usta gazeteci Ali Ekber Ertürk yakalandığı amansız hastalığa yenildi. Sözcü gazetesinde görev yapan 54 yaşındaki Ertürk için ilk tören Ankara'da yapıldı. Ertürk Sivas'ın Divriği ilçesinde toprağa verilecek.

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Sözcü gazetesinin Ankara Bürosunda muhabir olarak çalışan Ali Ekber Ertürk (54), yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek olan Ertürk için Sözcü gazetesinin önünde düzenlenen törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Ali Akber Ertürk için ilk tören Sözcü gazetesinin Ankara Bürosu'nun önünde yapıldı. Törende taziyeleri eşi Hanife Ertürk, çocukları Aren (7) ve Hezal (8) ile yakınları kabul etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ertürk Ailesi’ne ve Sözcü çalışanlarına başsağlığı diledi.

İki çocuk babası 54 yaşındaki Ali Ekber Ertürk için ikinci tören Mamak’taki Tuzluçayır Cemevi’nde düzenlenecek. Ertürk, bugün Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek.

Ali Ekber Ertürk kimdir? Eşi ve çocukları

Ankara gazeteciliğinin tecrübeli isimlerinden ve 7 yıldır Sözcü'de görev yapan Ali Ekber Ertürk, Günaydın, Sabah, Akşam, Star gazetelerinde çalıştı. Siyaset muhabirliğinde uzman olan Ertürk, Milli Görüş çizgisindeki partilerden Refah, Fazilet, Saadet ve AK Parti'yi de yakından takip etti.

Son olarak Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “Rektörün Torpili” haberiyle ödüle layık görülen Ali Ekber Ertürk, ödülünü, Ekim 2021'de düzenlenen törende merhum gazeteci-yazar Mustafa Ekmekçi’nin eşi Aldoğan Ekmekçi'den almıştı.

Başarılı birçok habere imza atan Ertürk, yazdığı haberlerle onlarca ödüle layık görüldü. En son 25 Ekim 2021'de “Rektörün Torpili” haberi nedeniyle Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yılın başarılı gazetecisi ödülünü kazandı. Ertürk'ün “Güneşin Evlatları” ve “Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları” adlı iki kitabı da bulunuyor.

Hanife Ertürk ile evli olan Ali Ekber Ertürk'ün Aren (7) ve Hezal (8) adlı iki çocuğu da vardı.