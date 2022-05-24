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Pilot ile stajyeri havada cinsel ilişkiye girdi fotoğrafları sızınca otomatik pilotla savundular

Pilot ile stajyeri havada cinsel ilişkiye girdi fotoğrafları sızınca otomatik pilotla savundular

RUSYA'dan skandal bir haber ve görüntüler geldi. Rusya'daki bir havacılık okulunda eğitim veren bir görevli ile öğrencisinin planörde çekilmiş uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı. Eğitimcinin öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği de belirtilirken, ismi açıklanmayan kadın, "Uçak otomatik pilottaydı" dedi.

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Rusya’daki bir havacılık eğitim merkezine ait bir uçakta çekilmiş fotoğraflar ülkeyi ayağa kaldırdı… Sasovo Sivil Havacılık Okulu’nda görevli evli ve 28 yaşındaki bir pilotun, 21 yaşındaki stajyer-öğrencisi ile çekilmiş uygunsuz fotoğrafları ortaya çıktı. Rus medyasında ve sosyal medyaya sızan fotoğraflarda ismi açıklanmayan pilot ile öğrencisi öpüşürken görülüyor. Fotoğraflarda öğrencinin uygunsuz bir şekilde fotoğraf çektirdiği görülürken, aynı zamanda ikilinin cinsel ilişkiye girerken video çektikleri de ortaya çıktı.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra pilot ve öğrencinin kurumla ilişiği kesildi. Pilotun öğrencisini, “Havada daha fazla eğitim verme” vaadiyle ikna ettiği belirtildi. Cessna 172 tipi uçakta ikilinin cinsel ilişkiye girdiği kayıtlara geçerken videonun nasıl sızdığına dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.

İntikam almak isteyenler sızdırdı
Pilotun evli olması sebebiyle öğrencinin başta ikna olmadığı belirtilirken, ismi açıklanmayan kadın, “Uçak oto-pilottaydı ve biz sadece öpüştük ve birbirimize sarıldık. Bu bir kere oldu” dedi.

Okulla ilişiği kesilen kadın, kendisini kıskanan arkadaşlarının görüntüyü sızdırdığını öne sürdü.

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