A Milli Futbol Takımı'na Fenerbahçe'den kimseyi almayan Kuntz'a tepki

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz'un kadroda Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'e yer vermemesi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı.

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Fenerbahçeliler sosyal medyada Alman teknik direktöre "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Listede Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularının yer almaması dikkat çekti.

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'i aday kadroya çağırmayan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a, sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Galatasaray'dan Berkan Kutlu'nun sezon boyunca etkili bir performans ortaya koymamış olmasına rağmen kadroda yer aldığını belirten Fenerbahçe taraftarı, Alman teknik direktöre isyan etti.

Aday kadrosunda kimler var?

A Milli Futbol Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosuna davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford), Umut Bozok (Kasımpaşa).

A Milli Takım'ın programı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 27 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Milliler, 4 Haziran Cumartesi günü sahasında Faroe Adaları ile oynayacağı gruptaki ilk maçın hazırlıklarına 28 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Riva'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

Stefan Kuntz ile bir futbolcu, Faroe Adaları müsabakası öncesinde 3 Haziran Cuma günü saat 14.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki son antrenmanını ise aynı gün saat 19.15'te gerçekleştirecek. Basın toplantısı ve idman, Riva'da yapılacak.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Faroe Adaları mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım kafilesi, 7 Haziran Salı günü Litvanya ile deplasmanda oynayacağı gruptaki ikinci maç için 5 Haziran Pazar günü saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yollarına ait uçakla bu ülkenin başkenti Vilnius'a hareket edecek.

Teknik Direktör Kuntz ve bir oyuncu, Litvanya müsabakası öncesinde 6 Haziran Pazartesi günü TSİ 17.45'te LFF Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son idmanını ise aynı statta TSİ 18.30'da yapacak. Vilnius'taki LFF Stadyumu'nda oynanacak Litvanya-Türkiye maçı, TSİ 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile deplasmanda yapacağı müsabaka kapsamında 8 Haziran Çarşamba günü Litvanya'dan bu ülkeye geçecek. Kafileyi taşıyacak uçak, TSİ 13.00'te Vilnius'tan kalkacak.

Stefan Kuntz ve bir futbolcu, maç öncesindeki basın toplantısını TSİ 18.45'te Lüksemburg Stadyumu'nda yapacak. Milliler, son antrenmanını ise TSİ 19.30'da bu statta gerçekleştirecek. Lüksemburg Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Lüksemburg-Türkiye maçı, TSİ 21.45'te oynanacak.

Gruptaki dördüncü maçında 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Takım, 12 Haziran Pazar günü Lüksemburg'dan Türkiye'ye gelecek. Ay-yıldızlı kafileyi taşıyacak uçak, TSİ 16.00'da başkent Lüksemburg'dan hareket edecek.

Bu karşılaşmadan bir gün önce Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirilecek medya organizasyonlarının saati, Litvanya'nın programının netleşmesinin ardından belli olacak. Türkiye-Litvanya müsabakası, saat 21.45'te başlayacak.