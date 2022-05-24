Rus para birimi ruble euro karşısında son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü

Dünyanın en fazla yaptırıma maruz kalan ülkesi Rusya'nın ulusal para birimi, euro ve dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Geçen hafta son yılların en yüksek seviyesine ulaşan ruble Rus finans sistemini korumak amacıyla şubat ayı sonuna yürürlüğe konulan bir dizi kontrollerin desteğiyle dolar karşısında yaklaşık yüzde 4, euro karşısında yüzde 6 değer kazandı.

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Rublenin dolar karşısında yıl başından bu yana yüzde 30 civarında istikrar kazanması Rus ekonomisine karşı başlatılan büyük çaplı yaptırımlara rağmen dünyanın en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olmasının önünü açtı.

Ruble, Rus altın ve döviz rezervlerinin neredeyse yarısını donduran yaptırımların ardından yabancı para birimindeki gelirlerini rubleye çevrilmek zorunda kalan ihracat odaklı şirketler sayesinde harekete geçti.

Ruble'nin orta vadede güçlenebileceği beklentisi

Euro para birimi karşısında ise pazartesi günü yüzde 6 değer kazanan ruble, son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü. Pazartesi günü saat 13.40 civarında ruble/euro paritesi 58.75 seviyesinde işlem gördü.

Rus merkez bankası ve hükümetinin kısıtlamalara devam edeceğini düşünen uzmanlar, buna rağmen rublenin orta vadede güçlenebileceği beklentisinde.

Tinkoff Bankası yatırım analistleri, sonbahara doğru ithalat iyileştikçe ve kıstlamaların potansiyel olarak kaldırılması halinde döviz kurunun 60-65 seviyesinde istikrar kazanmaya başlayacağı görüşünde.

Ayrıca Rus doğal gazını ruble karşılığı satın alan yabancı alıcılar da rublenin son artışında etkili oldu.

Uzmanlar genel olarak ihracatçıların getirdiği döviz, yüksek petrol fiyatları ve gelecek ay sonunda vergi dönemi sona ermeden ihracat odaklı şirketlerin yerel yükümlülüklerini yerine getirebilmek için döviz gelirlerini rubleye çevirmesinin Rus para biriminin desteklenmesinde etkili olacağının altını çiziyor.