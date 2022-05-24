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Sözcü gazetesinin acı günü! Ali Ekber Ertürk hayatını kaybetti

Sözcü gazetesinin acı günü! Ali Ekber Ertürk hayatını kaybetti

Uzun süredir kanserle mücadele eden Sözcü Gazetesi Ankara Muhabiri Ali Ekber Ertürk, yaşamını yitirdi. Ertürk için yarın Sözcü Gazetesi’nde ve Ankara Mamak Tuzluçayır Cemevinde tören düzenlenecek.

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Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk hayatını kaybetti. Ertürk’ün hayatını kaybettiğini gazeteci Özlem Akarsu Çelik, sosyal medya hesabından duyurdu. Çelik, “Uzun süredir kanserle mücadele eden arkadaşımız Ali Ekber Ertürk’ü kaybettik. Hep yanında olan eşi, ailesi, dostları, sağlık çalışanları sağ olsunlar. Ali Ekber renkli bir insandı ama onu sadece ‘gazeteci’ olarak tarif etmek yeterliydi. Huzur içinde uyu değerli meslektaşım” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin de (ÇGD) Ertürk'ün yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'nın deneyimli muhabiri, Derneğimizin Yılın Başarılı Gazeteciler Ödüllerine 2 kez layık görülen gazeteci Ali Ekber Ertürk,uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Kendisini, mesleğimize ve örgütlü mücadeleye verdiği katkılarla anımsayacağız, ışıklar içinde olsun" ifadelerine yer verildi.



Ali Ekber Ertürk kimdir?
Ankara gazeteciliğinin tecrübeli isimlerinden olan ve 7 yıldır Sözcü’de görev yapan Ali Ekber Ertürk; Günaydın, Star, Sabah, Akşam gazetelerinde çalıştı. Ertürk, Milli Görüş çizgisindeki Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi ve AKP'yi de yakından takip etti. Birçok habere imza atan Ertürk, en son 25 Ekim 2021'de “Rektörün Torpili” haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yılın başarılı gazetecisi ödülünü kazandı. Ertürk'ün “Güneşin Evlatları” ve “Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları” adlı iki kitabı da bulunuyor.

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