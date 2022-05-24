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FETÖ'den aranan şüpheli polisin dikkatiyle İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ'den aranan şüpheli polisin dikkatiyle İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Terör örgütü FETÖ-PDY üyesi olmak suçundan aranan Yıldıray Ö., Avustralya Sidney'den İstanbul’a geldi. Ray Thurman adına düzenlenmiş sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan Yıldıray Ö., İstanbul Havalimanı'nda polisin dikkati sonucu yakalandı.

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Yapılan incelemede gerçek ismi Yıldıray Ö. olduğu belirlenen şahsın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ-PDY) suçundan arandığı anlaşıldı.

Yıldıray Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan Yıldıray Ö.'nün 2019 ve 2020 yıllarında sahte pasaportla Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı öğrenildi.

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