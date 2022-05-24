FETÖ'den aranan şüpheli polisin dikkatiyle İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Terör örgütü FETÖ-PDY üyesi olmak suçundan aranan Yıldıray Ö., Avustralya Sidney'den İstanbul’a geldi. Ray Thurman adına düzenlenmiş sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan Yıldıray Ö., İstanbul Havalimanı'nda polisin dikkati sonucu yakalandı.

Abone ol

Yapılan incelemede gerçek ismi Yıldıray Ö. olduğu belirlenen şahsın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ-PDY) suçundan arandığı anlaşıldı.

Yıldıray Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan Yıldıray Ö.'nün 2019 ve 2020 yıllarında sahte pasaportla Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı öğrenildi.