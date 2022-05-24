NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den yeni Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu ve bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

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Terör örgütlerini destekleyen İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine karşı veto sinyali veren Türkiye, NATO'nun gündeminde oturdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu ve bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi. Ayrıntılar birazdan...

"NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalıdır"

Türkiye'nin haklı itirazlarını dikkate almayan bu iki ülkeye karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra MHP lideri Bahçeli'den de sert açıklamalar geldi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Türkiye seçeneksiz değildir, NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız" ifadeleri dikkat çekmişti.