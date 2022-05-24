15 Temmuz ne zaman hangi güne denk geliyor 14 Temmuz öğleden sonra tatil mi?

2022 yılının dini ve resmi tatil günlerinde tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve kaç gün tatil olacak araştırması yapıyor. 2022 yılında 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı arefesi ise 8 Temmuz Cuma olacak. İlk 2 günü hafta sonuna denk gelen Kurban bayramı 12 Temmuz Salı günü bitecek. Peki Kurban bayramı 15 Temmuz ile birleşir mi?

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15 Temmuz darbe girişiminde saldırganlara karşı Türk halkının göstermiş olduğu dillere destan olan mücadelenin ardından, 2017 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Bu yıl altıncı kez kutlanacak 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı merak konusu olurken, bu tatilden kimlerin yararlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte ayrıntılar...

240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak ve 15 Temmuz gazilerini anmak için ilan edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" bu yıl 6. kez kutlanacak. Kutlamalarına kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu ise 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil mi? sorusu oldu. "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" ile ilgili detaylı bilgiler ve 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil mi:

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi 11 Ekim 2016'da yasa teklifiyle milletvekillerinin imzasına sunulmasının ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

15 Temmuz kaç gün tatil:

Resmi yasaya göre "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" 1 iş günü tatil olarak belirlenmiştir. Buna göre bu yıl 15 Temmuz 2022 Cuma gününe denk geliyor.