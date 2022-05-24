AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çok sert tepki: "İftira kampanyasıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Çelik, ''Siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır'' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınadığını belirten Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır. " dedi. Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Şiddetle kınıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Sn Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır… Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka birşey üretmemiştir.

"Daha önce de söylemişti"

-Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımızla ilgili “kaçacak” ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür. Kılıçdaroğlu’nun devlet bürokrasisini sürekli olarak tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır.

"Nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor"

CHP yönetimi, siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın haketmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez. Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz…