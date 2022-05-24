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Mezarlıkta dehşet! Barışmak için çağırdığı sevgisini...

Mezarlıkta dehşet! Barışmak için çağırdığı sevgisini...

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, barışmak için çağırdığı eski kız arkadaşını boğazından bıçaklayıp ağır yaraladıktan sonra aynı bıçakla kendine zarar veren şahıs, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İlçeye bağlı Germir Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan mezarlıkta 20 Mayıs'ta meydana gelen olayda B.A. (15), eski kız arkadaşı G.O. (16) ile buluştu. İddiaya göre, bir süre sonra ikilinin arasında tartışma çıktı. B.A., çıkan tartışmada yanındaki bıçak ile G.O.'yu bıçakladı.

G.O., boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, B.A.'da bıçak ile intihara teşebbüs ederek kendine zarar verdi. Ağır yaralı G.O.'nun tedavisi sürerken B.A. da kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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