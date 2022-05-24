BIST 2.388
DOLAR 16,07
EURO 17,23
ALTIN 960,62
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'da ayrılık krizi büyüyor! Elon Musk kararı sonrası yeni istifalar geldi

Twitter'da ayrılık krizi büyüyor! Elon Musk kararı sonrası yeni istifalar geldi

Elon Musk'ın satın alma girişimiyle deprem yaşanan Twitter yönetiminde, ayrılanların sayısı artıyor.

Abone ol

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alacağını açıklamasıyla birlikte, sosyal medya platformunun yönetim bölümünde kriz yaşanıyor. Şirket, son olarak 3 yönetici de dahil olmak üzere kısa süre içerisinde 5 yöneticisini kaybetti. Her ne kadar çalışanların işten ayrılmasının Elon Musk'la bir bağlantısı olmadığı açıklansa da istifaların Musk'ın kararından sonra gelmesi, kafaları karıştırıyor.

Ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Ilya Brown, Twitter hizmetinden sorumlu başkan yardımcısı Katrina Lane ve veri bilimi başkanı Max Schmeiser, işten çıkan son isimler oldu. Twitter üzerinden şirketten ayrıldığını doğrulayan Brown, ayrılma sebebinin Musk'ın şirketi satın alma teklifiyle ilgisi olmadığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe Kilit operasyonunda 4 askerimiz şehit oldu şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu
Pençe Kilit operasyonunda 4 askerimiz şehit oldu şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu
Takdir-teşekkür hesaplama 2022 nasıl yapılır karnesinde 2 olan belge alabilir mi?
Takdir-teşekkür hesaplama 2022 nasıl yapılır karnesinde 2 olan belge alabilir mi?
CHP lideri Kılıçdaoğlu'ndan bomba iddia! "Skandalı 22:00'de açıklayacağım, kaçış planını ifşa edeceğim"
CHP lideri Kılıçdaoğlu'ndan bomba iddia! "Skandalı 22:00'de açıklayacağım, kaçış planını ifşa edeceğim"
NATO için kritik zirve! İsveç ve Finlandiya heyetleri Türkiye'ye yarın geliyor
NATO için kritik zirve! İsveç ve Finlandiya heyetleri Türkiye'ye yarın geliyor
29 Mayıs ne günü resmi tatil mi 2022 İstanbul fethi okullar tatil mi?
29 Mayıs ne günü resmi tatil mi 2022 İstanbul fethi okullar tatil mi?
A Milli Futbol Takımı'na Fenerbahçe'den kimseyi almayan Kuntz'a tepki
A Milli Futbol Takımı'na Fenerbahçe'den kimseyi almayan Kuntz'a tepki
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den yeni Türkiye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den yeni Türkiye açıklaması
Pakize Suda gençliği nasıldı hiç evlendi mi Pakize Suda'nın eşi var mı?
Pakize Suda gençliği nasıldı hiç evlendi mi Pakize Suda'nın eşi var mı?
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
Rus para birimi ruble euro karşısında son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü
Rus para birimi ruble euro karşısında son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü