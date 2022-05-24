Kurban bayramı ne zaman 2022 9 gün olur mu resmi açıklama bekleniyor

Dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Tatil planları yapanlar ya da yapacak olan vatandaşlar kurban bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor sorularına yanıt arıyor. 2022 yılında 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı arefesi ise 8 Temmuz Cuma olacak. İlk 2 günü hafta sonuna denk gelen Kurban bayramı 12 Temmuz Salı günü bitecek. Peki Kurban bayramı 15 Temmuz ile birleşir mi?

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Kurban bayramı için artık geri sayım başladı, tatil planları yapılmaya başlandı. Birçok çalışan ise Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz resmi tatili ile birleşecek mi sorusunun yanıtını arıyor. Eğer 15 Temmuz cuma günü ile kurban bayramı tatili birleşirse çalışanlar 9 günlük bir bayram tatili yapmış olacaklar. 2022 yılında kurban bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma günü olacak ve öğleden sonra tatil başlayacak. İlk 2 günü hafta sonuna denk gelen Kurban bayramı 12 Temmuz Salı günü bitecek. Çarşamba-perşembe günleri de tatile eklenirse 9 günlük bir tatil çalışanları bekliyor.

2022 yılında resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrası ve Milli Birlik Günü cuma gününe denk geliyor. Tatil, kurban bayramı ile birleşir mi bu konuda henüz bir açıklama yok.

8 Temmuz arefe günü günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

2022 Kurban bayramı…

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Emeklilerin kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak: Temmuz zammı ile beraber hesaplara yatacak ödemelerin bilindiği üzere bu sene 1100 TL olacağı ifade edilmişti. Hal böyleyken Ramazan ayında yatan ücretle beraber bu sene toplamda 2200 TL'lik ikramiyenin vatandaşlara sağlanacağı biliniyor.

İkramiyeler ne zaman yatacak: Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. Ancak henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli olmadı.