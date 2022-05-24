BIST 2.389
DOLAR 16,07
EURO 17,22
ALTIN 960,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi

Taksiden inerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar girişiminde şahıs, uzun süren çabaların ardından yakınları tarafından ikna edildi.

Abone ol

Olay, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, saat 12.30 sıralarında taksiye binerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine geldi.

O sırada taksiden inen şahıs, bilinmeyen bir nedenle köprünün dış korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden vatandaşlar ise durumu sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. Boğaz evresinde ve köprü üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayı öğrenen yakınları köprüye gelerek şahsı, çıktığı yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı. Şahıs uzun süren çabaların ardından yakınları tarafından güçlükle ikna edilerek kurtarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
DEAŞ'ın canlı bomba eylemcisi Küçükçekmece'de yakalandı
DEAŞ'ın canlı bomba eylemcisi Küçükçekmece'de yakalandı
Küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatı 2022 kaç para oldu fiyatlar açıklanıyor
Küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatı 2022 kaç para oldu fiyatlar açıklanıyor
Pençe Kilit operasyonunda 4 askerimiz şehit oldu şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu
Pençe Kilit operasyonunda 4 askerimiz şehit oldu şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu
Takdir-teşekkür hesaplama 2022 nasıl yapılır karnesinde 2 olan belge alabilir mi?
Takdir-teşekkür hesaplama 2022 nasıl yapılır karnesinde 2 olan belge alabilir mi?
CHP lideri Kılıçdaoğlu'ndan bomba iddia! "Skandalı 22:00'de açıklayacağım, kaçış planını ifşa edeceğim"
CHP lideri Kılıçdaoğlu'ndan bomba iddia! "Skandalı 22:00'de açıklayacağım, kaçış planını ifşa edeceğim"
NATO için kritik zirve! İsveç ve Finlandiya heyetleri Türkiye'ye yarın geliyor
NATO için kritik zirve! İsveç ve Finlandiya heyetleri Türkiye'ye yarın geliyor
Pilot ile stajyeri havada cinsel ilişkiye girdi fotoğrafları sızınca otomatik pilotla savundular
Pilot ile stajyeri havada cinsel ilişkiye girdi fotoğrafları sızınca otomatik pilotla savundular
29 Mayıs ne günü resmi tatil mi 2022 İstanbul fethi okullar tatil mi?
29 Mayıs ne günü resmi tatil mi 2022 İstanbul fethi okullar tatil mi?
A Milli Futbol Takımı'na Fenerbahçe'den kimseyi almayan Kuntz'a tepki
A Milli Futbol Takımı'na Fenerbahçe'den kimseyi almayan Kuntz'a tepki
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den yeni Türkiye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den yeni Türkiye açıklaması