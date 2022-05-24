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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan saat 22.00'de görüşürüz dedi neyi açıklayacak kaçış planı varmış

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu herkesi bu akşam 22:00'de yapacağını yayına davet etti. Toplu kaçış planı iddiasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "belgeler elimizde akşam görüşürüz." dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. "Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun." ifadelerini kullanan CHP lideri herkesi bu akşam 22:00'de yapacağını yayına davet etti. Toplu kaçış planı iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma tüm gerçekleri biliyoruz belgeler elimizde akşam görüşürüz." dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
-Suça bulaşmış bürokrat birkaç yüz kişilik kurtarmada sen yoksun. O uçakta da ses olmayacaksın. Ben en iyisi bu akşam 22.00 de bu skandalı açıklayayım sende bunu dinle. Amacım pisliğe bulaştırdıkları seni bu sarmaldan kurtarmaktır. Senin üzerinden bitkisel hayata soktukları devleti yeniden canlandırmaktır. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma tüm gerçekleri biliyoruz belgeler elimizde.

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