Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e Abdulhamid tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meral Akşener'in Abdülhamid ile ilgili sözlerine ilişkin "Abdülhamid'i kim sevmiyorsa Batının casusudur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken Abdulhamid örneğini vermesi tepkilere neden olmuştu.

"Abdulhamid'i casuslar, Türk ve İslam düşmanları sevmez"

Bahçeli, Akşener'in tartışılan sözlerine grup toplantısında böyle cevap verdi:

1923'e gelene kadar pek çok ıstırap gelişmeler vardır. Her gün bir yerinden yara alan, saldırı ve suikasta maruz kalan Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde sorumsuz, işbirlikçi yöneticileri de vardı. Devşirilmiş ve iradesini teslim etmiş bir kısım, makus çöküşe hizmet etmiştir. Osmanlı'da tahta çıkan hiçbir padişah kendi çıkarını, devletinin ve milletinin üstüne görmemiştir. Sultan Abdulhamid ile tartışmalar yeniden alevlenmiştir. İstibdatla bir ananlar tarih cahili olmakla birlikte, tarihimize yabancıların gözüyle bakan sefillerdir. Abdulhamid'i kimler sevmiyorsa onlara dikkat edeceğiz. Onlar batının etki ajanlarıdır. Abdulhamid Han'ı seveni kadar, sevmeyeni vardır. Sevmeyenler bizim de sevmediklerimizdir. Ermeni çeteleri, sömürgeciler, casuslar, Türk ve İslam düşmanları sevmez.

Gafiller ne istiyorlar tarihimizden. Neyin istibdadından bahsediyorlar? Bilmedikleri, tanımadıkları büyüklerimizi hangi bilgi, belgelerle itham ederler. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugünün Abdulhamid'i olarak görülüyorsa bizce mahsuru yoktur, övgünün tezekkürüdür."

Akşener ne demişti?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Meral Akşener, "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum." demişti.