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Fatih Kapalıçarşı önünde polisin silahını aldı esnaflar çatıştı

Fatih'te 1'i polis 6 kişinin yaralandığı çatışma anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polisin silahını alan esnaf, karşı taraftaki gruba ateş ediyor.

Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde husumetli iki esnaf arasında çıkan çatışma anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 1'polis 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin görüntülerde panik anları göze çarpıyor. Bir esnaf yaralı polis memurunu taşımaya çalışırken, diğer polis memurları ise ateş eden gruba karşılık veriyor. Bu sırada polislerden birinin silahını alan esnaf, karşı gruba ateş ediyor.

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