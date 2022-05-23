Hüseyin Çelik'in o videosu viral oldu! Sultan Abdülhamit Türkiye'nin 2 katından fazla toprak kaybetti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Abdulhamid hiç toprak kaybetmedi" sözlerinin ardından AK Partili Hüseyin Çelik'in 1 yıl önceki sözleri sosyal medyada viral oldu: "Abdulhamid, Türkiye'nin 2 katından daha fazla toprak kaybetmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'daki gençlik buluşmasında Osmanlı'nın 34'üncü ve son padişahı Sultan Abdülhamid'e yönelik "33 yıl 'hasta dev' diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid" sözlerinin ardından AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Çelik'in geçen yıl 'Türk sağı'nın Abdulhamid'e yaklaşımını eleştirdiği programda, "Türk sağı'nın Abdulhamid'e yaklaşımını romantik bulduğunu" söylerken, Abdülhamid'in Kıbrıs'ı İngilizlere vermesinin yanı sıra, Türkiye'nin şu anki topraklarının 2 katıdan fazla toprak kaybettiğini söylüyor.

Çelik ayrıca Abdülhamid döneminin, Osmanlı'dan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar en çok borç alınan dönem olduğunu söylüyor.