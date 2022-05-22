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Büyükçekmece'de otomobile çarpan İETT otobüsü yoldan çıktı

BÜYÜKÇEKMECE'de bir otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşarak yoldan çıkan İETT otobüsü, yeşillik alanda durabildi.

Çatalca Yolu Caddesi'nde seyir halindeki 39 SD 987 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Fikret Güneş kontrolündeki 39 AAF 780 plakalı kamyona çarpmamak için durdu. Aynı şeritteki Gökhan Öktelik'in kullandığı İETT otobüsü de manevra yapmak isterken duran otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak yoldan çıktı.

İETT otobüsü, yol kenarındaki yeşillik alanda bir süre ilerledikten sonra durabildi.

Otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı, otobüsteki yolcuların ise kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi.

Bu arada, kaza anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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