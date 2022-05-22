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MEDYA

Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 23. bölüm fragmanı

Kaderimin Oyunu dizisi 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Kaderimin Oyunu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kaderimin Oyunu 27 Mayıs 2022 Cuma akşamı Star'da...

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

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