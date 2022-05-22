BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
MEDYA

ATV'nin Yalnız Kurt dizisi 18. bölüm fragmanı

Yalnız Kurt dizisi 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalnız Kurt'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Yalnız Kurt 27 Mayıs 2022 Cuma akşamı ATV'de...

Osman Sınav imzalı ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın yaptığı, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 629. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 629. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 8. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 8. bölüm fragmanı
Show TV'nin Oğlum dizisi 15. bölüm fragmanı (Final)
Show TV'nin Oğlum dizisi 15. bölüm fragmanı (Final)
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 95. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 95. bölüm fragmanı
ATV'nin Destan dizisi 24. bölüm fragmanı
ATV'nin Destan dizisi 24. bölüm fragmanı
TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisi 71. bölüm fragmanı (Final)
TRT 1'in Masumlar Apartmanı dizisi 71. bölüm fragmanı (Final)
Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 27. bölüm fragmanı
Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 27. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Yargı dizisi 33. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Yargı dizisi 33. bölüm fragmanı
TRT 1'in Teşkilat dizisi 47. bölüm fragmanı
TRT 1'in Teşkilat dizisi 47. bölüm fragmanı
18 yaşından küçükler izlemesin! Cem Yılmaz paylaştı oğlu anlattı: Kötü şeyler yaptırabilir
18 yaşından küçükler izlemesin! Cem Yılmaz paylaştı oğlu anlattı: Kötü şeyler yaptırabilir