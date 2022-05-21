18 yaşından küçükler izlemesin! Cem Yılmaz paylaştı oğlu anlattı: Kötü şeyler yaptırabilir

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinin yeni sezonunu çekmeye hazırlanan Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz'ın diziyle ilgili tavsiyelerini paylaştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. Yayınladığı ilk günden bu yana sosyal medyanın gündeminden düşmeyen diziyle ilgili bir yorum da Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal'den geldi.



Cem Yılmaz, 5,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 9 yaşındaki oğlunun videosunu yayınladı. Diziyle ilgili konuşan Kemal Yılmaz, "18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin. Çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltında. Ama İngilizce izlemenizi tavsiye ederim" tavsiyesinde bulundu.