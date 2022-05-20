Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze müteahhidini canlı yayında fırçaladı! Ne diyor bu ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temel atma töreninde projenin müteahhidini fırçaladı. Projenin bitme süresini beğenmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhide "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun. Ne yapıyorsun sen ya?" diye çıkıştı. Erdoğan, 36 ay olan süreyi 12 aya indirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy’de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, projenin müteahhidini sahneye çağırdı ve aralarında çok dikkat çeken bir diyalog yaşandı. İşte o diyalog:

– Burayı ne kadar zamanda bitireceksin?

– 36 ay

– Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun. Ne yapıyorsun sen ya? Hamza Bey (Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci) 36 aydan 30 aya indi. Ne diyor bu ya? Bu müteahhidi değiştirelim. Olmaz, olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye Camii’ni ne kadar zamanda bitirdi? Hamza Bey ne kadar kadar zamanda bitirdi? Bir yılın altına düşürdü mü? Olmaz, şimdi 24 saat anlayışıyla çalışacaksınız ve burayı kesinlikle önümüzdeki yıl bugünlerde bitireceksiniz.