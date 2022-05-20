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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze müteahhidini canlı yayında fırçaladı! Ne diyor bu ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temel atma töreninde projenin müteahhidini fırçaladı. Projenin bitme süresini beğenmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, müteahhide "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun. Ne yapıyorsun sen ya?" diye çıkıştı. Erdoğan, 36 ay olan süreyi 12 aya indirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy’de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, projenin müteahhidini sahneye çağırdı ve aralarında çok dikkat çeken bir diyalog yaşandı. İşte o diyalog:

– Burayı ne kadar zamanda bitireceksin?
– 36 ay
– Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun. Ne yapıyorsun sen ya? Hamza Bey (Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci) 36 aydan 30 aya indi. Ne diyor bu ya? Bu müteahhidi değiştirelim. Olmaz, olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye Camii’ni ne kadar zamanda bitirdi? Hamza Bey ne kadar kadar zamanda bitirdi? Bir yılın altına düşürdü mü? Olmaz, şimdi 24 saat anlayışıyla çalışacaksınız ve burayı kesinlikle önümüzdeki yıl bugünlerde bitireceksiniz.

Erdoğan 2016 yılında talimat vermişti

2016’da  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Darülaceze'nin bir versiyonunun Avrupa ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere iki büyük sosyal hizmet şehri kurulması talimatıyla başlayan proje için ilk adım 2018’de atıldı. Projeye göre 23 blok, 1068 yatak kapasiteli tesisten oluşacak şehir, 150 bin metrekarelik alanda kurulacak, meydanda köy kahvesi ve restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve havra yer alacak.

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