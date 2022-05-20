TİP'li Ahmet Şık'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'Alevi olduğunu unutmasın' şerhi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının en büyük destekçilerinden TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktı. Şık, "Kılıçdaroğlu'nın Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmek gerekiyor" dedi. Açıklaması tepki çeken Ahmet Şık, yeni bir açıklama daha yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, 2023 seçimlerinde muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarını yorumlarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi kimliğinin, iktidarın yapabilecekleri göz önüne alındığında 'düşünülmesi gereken' bir şey olduğunu belirterek karşı çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının en hararetli savunucusu olduğu bilinen Şık, İmamoğlu'nun aday yapılmasını istedi.

Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in hiç şansı yok!

Ruşen Çakır'ın programına katılan Ahmet Şık, cumhurbaşkanı adaylığı için 4 ismin konuşulduğunu, bunlardan en güçlüsünün Ekrem İmamoğlu olduğunu iddia etti. "Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı yarışında şansı yok" diyen Şık, "Ben Yavaş ve Akşener'e kesinlikle oy vermem" ifadelerini kullandı.

Karadeniz gezisine katılan gazeteciler

İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök gibi isimleri davet etmesinin çok büyük bir hata olduğunu savunan Ahmet Şık, İmamoğlu'nun AK Parti'nin oy deposu olan illerden en rahat oy toplayabilecek kişi olduğunu ifade ederek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin çekincelerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, alevi olmasının bir mesele olduğunu kavrayarak...

Ahmet Şık, "Kemal Kılıçdaroğlu'nın, alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç kimse 'iktidar oradan söz kurmaz' diye düşünmesin. Bakın bu öyle kötü bir iktidar ki bize her gün Madımak'ı yaşatabilecek bir iktidar" diye konuştu.