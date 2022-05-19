Faslı kadınların midesinden 5 kilo uyuşturucu çıktı! Örfi Çetinkaya'nın kardeşinden şeytani plan

UYUŞTURUCU Baronu Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A. Çetinkaya'nın liderliğini yaptığı çete, Faslı kadınlarla uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı. İstanbul'da gözaltına alınan 3 faslı kadının midesinden 5 kilo uyuşturucu çıktı.

İstanbul Narkotik Masası polisleri, firari uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A. Çetinkaya'nın lideri olduğu uyuşturucu şebekesini çökertti. Fas'tan Türkiye'ye gelen 3 kadın kuryenin midyesinden 4 kilo 862 gram uyuşturucu madde çıktı. 14 kişi yakalandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak havayolu aracılığıyla sevkiyat yapan bir şebekenin izine ulaşınca, 8 ay boyunca takip yaptı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre, uyuşturucuyu Fas'tan Türkiye'ye getiren şebekenin liderinin ise firari baron Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A. Çetinkaya, yardımcısının ise A. Çetinkaya'nın oğlu C. Çetinkaya olduğu belirlendi. Faslı 3 kadın kuryenin midesinden toplamda 774 parça kapsül içinde 4 kilo 862 gram toz esrar yakalandı. 3 kadınla birlikte 3 suç ortağı tutuklandı.





Yurtdışına kaçacaklardı

Şebekeye yönelik iki ayrı operasyonda İstanbul ve Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bazı adreslere baskın yapıldı. Şebeke lideri A. Çetinkaya ve oğlu C. Çetinkaya dâhil 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, A. Çetinkaya ve oğlunun yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandıkları iddia edildi.