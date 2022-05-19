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MEDYA

Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 60. bölüm fragmanı (Final)

Sadakatsiz dizisi 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler yaşanacak? Sadakatsiz 25 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

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