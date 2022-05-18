İstanbul Ümraniye'de toz şeytanı oluştu! Herkes panik oldu görüntü inanılmaz

İSTANBUL Ümraniye'de akşam saatlerinde cadde ortasında oluşan hortum paniğe neden olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Ümraniye Tepeüstü Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında hortum oluştu. Araçlar arasında çıkan ve yükselen hortum caddede paniğe neden oldu.

Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.