İstanbul Ümraniye'de toz şeytanı oluştu! Herkes panik oldu görüntü inanılmaz
İSTANBUL Ümraniye'de akşam saatlerinde cadde ortasında oluşan hortum paniğe neden olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
Ümraniye Tepeüstü Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında bir anda yol kenarında hortum oluştu. Araçlar arasında çıkan ve yükselen hortum caddede paniğe neden oldu.
Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dalaz veya toz şeytanı; küçük hortumdur. Meteorolojide PO sembolü ile gösterilir. Bazı diğer hortumlardan farkı bulutlardan aşağı doğru değil, yerden yukarı doğru oluşması ve bulutlarla bağlantısı olmamasıdır. Dalaz, çoğunlukla, sıcak bir bölgede serin bir rüzgâr esince meydana gelir.