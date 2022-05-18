Hemen tedbir alın İstanbul'u vuracak Meteoroloji yağmur alarmı: Balıkesir, Kocaeli, Bursa...

-"Öğle saatleri 12.00'den itibaren Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra 15.00'te il genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın gece saatlerinde 22.00, serin havanın ise Cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Sıcak ve nemli havaların ardından kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ile birlikte gelen soğuk hava nedeni ile kısa süreli ve ani gelişen şiddetli yağışlar oluşabiliyor. Yağış anında fırtına ve gök gürültüsü ile birlikte kısa süreli ve ani bastıran sağanak yağışlar, birkaç saati aşmasa da önemli miktarda yağış bırakıyor. İBB, şiddetli yağışlar nedeniyle ulaşımın aksamaması, yollarda, dere yataklarında su baskınları oluşmaması için ekiplerini sahada hazır tutuyor. Vatandaşların da ağaç devrilmesi, tabela uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması öneriliyor