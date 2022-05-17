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Apaçi dansından hallice! Yargı setinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu kendinden geçti

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yargı dizisinin oyuncuları sezon finali öncesi sette dans etti. Oyuncuların eğlenceli anlarına Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun dansı damga vurdu.

Kanal D'de ekranlara gelen Yargı, hem başarılı senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla kısa süre içerisinde reytinglerin zirvesine oturmayı başardı. Şu anakadar 30 bölümü yayınlanan Yargı dizisi, başarılı bir sezonun ardından final bölümü için sete girdi. Oyuncular, çekimlerin bitmesinin ardından soluğu setin ortasında aldı. Tüm ekibin kendinden geçtiği anlara, dizinin yıldızlarının dans figürleri damga vurdu. Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun kendine has figürleri, sosyal medya kullanıcılarının ve hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Video kısa süre içerisinde adeta yorum yağmuruna tutuldu.

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