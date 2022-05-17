Bakan Murat Kurum'dan Atatürk Havalimanı'nın açıklaması: Gezi'de olay nasıl ağaç değilse...

Atatürk Havalimanı'nın imara açılacağı gerekçesiyle başlatılan protestolar için konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak. Ticari ünite yapılmayacak. Bu alanın yurt dışındakilere satılması gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkent Millet Bahçesi'nde yaptığı açıklamasında "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak. Ticari ünite yapılmayacak. Bu alanın yurt dışındakilere satılması gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Havalimanı’nın kalitesi bağlamında dünyanın ve Avrupa’nın sayılı havalimanı haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşmış olduğu, ‘Burayı imara açmayacak mısınız?’ gibi üstüne basa basa yapılan sorulara rağmen Cumhurbaşkanımız buranın bitmesinin acil durumlar için kullanılması, hastaneye hizmet verilmesi, afet alanlarında vatandaşımıza hizmet verecek şekilde bir pistimizi bırakıyoruz ve İstanbul’umuza yeşil alan bırakacağımızı müjdelediler. İngiltere’ye Fransa’ya gelişmiş ülkelere baktığınızda şehrin içinde artık havalimanı yok. Çevre ve iklim açısından da tesislerin taşınması çok önemli. Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınmasıyla trafiğin yüzde 35 azaldığı belirtiliyor. Buradaki baktığınızda sahildeki güzelim doğa alanlarındaki çevre koruma bölgelerindeki kaçak yapılara seslerini çıkarmazlar. Yine mevzu Haliç meselesi olunca dünyanın en önemli atık su arıtma tesislerinden birisi için yapraklardan alkış beklerler. Bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir. Bunlar aynı sesle, aynı koroyla muhalefet yapmak üzere eleştiri yapıyorlar. Kendi içlerinde bu projemizi israf olarak değerlendirerek maskeli çevrecileri, sözde doğa ve çevreyi koruduğun söyleyenleri alarak projelerimizi eleştirmeye çalışıyorlar. Kendi projelerindeki sıkıntıları görmüyorlar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu buraya kültür ve doğa projesi yapacağını açıklamıştı. Burada kendi genel başkanları bile söylemlerinde terse düşüyorlar. Açık ve net söylemek gerekirse burada mesele çevre meselesi değildir. Gezi Parkı’nda mesele çevre meselesi değilse burada milyonlarca ağacın kesilmesine muhalefet nasıl tepki gösteriyor anlamış değiliz. Ankara Millet Bahçemizdeyiz. Atatürk istismarı yapanlara burada başkent millet bahçelerini gezmelerini tavsiye ediyoruz. Bunlar korunuyor. Geleceğimiz emanet edeceğimiz çocuklarımıza da aktaracağız."